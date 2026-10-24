У Франції під час протестів затримали майже тисячу людей — Interia

У Франції під час демонстрацій, що відбулися по всій країні, затримали майже тисячу людей. Про це на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс, уточнивши, що остаточна кількість затриманих може зрости, повідомляє Interia.

За словами міністра, по країні зафіксували 289 демонстрацій. Він оцінив, що загалом вони минули спокійно, хоча наприкінці акції в Парижі групи, яких Нуньєс назвав ультралівими, нападали на поліцейських. Згодом префектура поліції повідомила про повне розосередження учасників маніфестації.

Інциденти у французьких містах

Нуньєс також повідомив про двох людей, які зазнали серйозних поранень у суботу — у Тулузі та Клермон-Феррані. Мер Марселя Бенуа Паян заявив про спроби мародерства в місті та закликав жителів бути пильними й сприяти роботі поліції. За даними BFMTV, у Марселі затримали 18 осіб.

Глава МВС Франції зазначив, що масштаби мародерства були значно меншими, ніж тижнем раніше, а поліція запобігла низці таких спроб. Він також заявив, що завдяки діям правоохоронців не було організованих нападів на громадські будівлі. В Орлеані, де проходив з'їзд ультраправої партії «Національне об'єднання» та контрдемонстрація, сутичок не сталося.

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Протести та затримання в Італії

Акції протесту відбулися також в Італії. У Мілані понад 5 тисяч людей, переважно молодь, взяли участь у демонстрації, під час якої частина протестувальників намагалася прорвати поліцейські загородження. Деякі магазини вздовж маршруту ходи зачинилися через побоювання сутичок. Близько 200 студентів та школярів зібралися біля театру Стрелер із плакатами на знак солідарності з французькою молоддю.

У Римі біля Колізею сталися сутички, коли демонстранти змінили маршрут і рушили до Арки Костянтина. До початку акцій поліція під час превентивних перевірок затримала понад 40 молодих людей із балаклавами та іншими предметами, які, за оцінкою правоохоронців, могли свідчити про намір узяти участь у заворушеннях.

У Турині протестувальники кидали в поліцейських пляшки та петарди, у відповідь правоохоронці застосували кийки й сльозогінний газ. У Болоньї учасники акції вигукували гасла проти поліції та кидали петарди. У Неаполі протест проти високої вартості життя минув без сутичок.

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