Ексміністерка Пельчинська-Наленч планує створити асоціацію — RMF24

У Польщі колишня міністерка фондів і регіональної політики Катажина Пельчинська-Наленч планує заснувати нову асоціацію. Про це віцемаршалок Сенату Мацей Живно заявив в ефірі Polsat News, повідомляє RMF24.

За словами Живна, Пельчинська-Наленч повідомила про намір створити нове об’єднання під час внутрішньої зустрічі. Він додав, що вона не запросила до нього всіх членів партії «Польща 2050», і назвав це щонайменше несподіваним.

Вихід з уряду та партії

Пельчинська-Наленч увечері в четвер оголосила в соцмережі X про відхід з уряду та партії «Польща 2050». У суботу правління партії офіційно виключило її зі своїх лав. RMF24 пов’язує це рішення з її відставкою з міністерської та партійної посад.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Лідер «Польщі 2050» Шимон Головня заявив, що по-різному з Пельчинською-Наленч бачить підхід до політики: на його думку, вона вважає конфлікт рушієм змін, тоді як він виступає за співпрацю. Водночас Головня засудив хвилю ненависті щодо колишньої міністерки та назвав безглуздими конфлікти з прем’єр-міністром, очільником Польської селянської партії та Лівицею.

Оцінки політиків

Депутатка Нової Лівиці Анна Марія Жуковська припустила, що рішення Пельчинської-Наленч могло бути пов’язане з нереалізованими політичними амбіціями. Євродепутат «Громадянської коаліції» Бартош Арлукович назвав її поведінку непередбачуваною та закинув їй егоцентризм. Депутатка Польської селянської партії Уршула Паславська сказала, що ексміністерка не витримала тиску.

Водночас депутат «Польщі 2050» Павел Шліз позитивно оцінив роботу очолюваного нею відомства, зокрема впровадження Національного плану відновлення. Представник «Конфедерації» Міхал Вавер заявив, що Пельчинська-Наленч намагалася провести реальні зміни, але не завжди мала підтримку партнерів по коаліції.

Читай нас у