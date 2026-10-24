Federacja Rosyjska — państwo-agresor — zagroziła Mołdawii adekwatną i stanowczą odpowiedzią na decyzję Kiszyniowa o uznaniu pracownika rosyjskiej ambasady za personę non grata. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie rosyjskiego MSZ.

Reakcja rosyjskiego MSZ

Rosyjski resort spraw zagranicznych nazwał decyzję władz Mołdawii wrogim działaniem i oświadczył, że nie pozostanie ona bez odpowiedzi. Rosyjskie MSZ oskarżyło również Kiszyniów o prowadzenie, według sformułowania resortu, destrukcyjnej antyrosyjskiej polityki, ukierunkowanej na całkowity demontaż wielowiekowych relacji między obu krajami oraz zerwanie więzi między ich narodami.

Rosyjskie MSZ twierdzi również, że Mołdawia w ostatnich latach wydaliła kilku rosyjskich dyplomatów rzekomo pod wymyślonymi pretekstami lub bez wyjaśnienia przyczyn. Resort oświadczył, że celem takich kroków jest utrudnienie pracy rosyjskiej ambasady w Kiszyniowie. Zaznaczono także, że z powodu ograniczonego dostępu do usług konsularnych i pomocy rosyjskich placówek dyplomatycznych najbardziej cierpią obywatele Mołdawii.

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Oświadczenie Mai Sandu

Prezydentka Mołdawii Maia Sandu poinformowała w piątek, że Kiszyniów uznał pracownika ambasady Rosji za personę non grata. Według niej rosyjski dron uderzeniowy Geran naruszył przestrzeń powietrzną kraju i spadł w pobliżu budynków mieszkalnych oraz obiektu energetycznego.

Strona rosyjska oświadczyła, że nie przedstawiono dowodów na rosyjskie pochodzenie drona.

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