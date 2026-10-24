Российская Федерация — государство-агрессор — пригрозила Молдове адекватным и жестким ответом на решение Кишинева объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление МИД России.

Реакция МИД России

Российское внешнеполитическое ведомство назвало решение молдовских властей враждебным действием и заявило, что оно не останется без ответа. В МИД России также обвинили Кишинев в проведении, по формулировке ведомства, разрушительной антироссийской политики, направленной на полный демонтаж многовековых отношений между двумя странами и разрыв связей между их народами.

МИД России также утверждает, что Молдова в последние годы высылала нескольких российских дипломатов якобы по надуманным поводам или без объяснения причин. В ведомстве заявили, что целью таких шагов является осложнение работы российского посольства в Кишиневе. Там также отметили, что из-за ограниченного доступа к консульским услугам и помощи российских дипломатических представительств больше всего страдают граждане Молдовы.

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Заявление Майи Санду

Президент Молдовы Майя Санду сообщила в пятницу, что Кишинев объявил сотрудника посольства России персоной нон грата. По ее словам, ударный беспилотник Geran российского производства нарушил воздушное пространство страны и упал возле жилых домов и энергетического объекта.

Российская сторона заявила, что доказательства российского происхождения беспилотника не были предоставлены.

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