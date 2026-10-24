俄罗斯联邦——侵略国——威胁将对基希讷乌决定宣布一名俄罗斯大使馆工作人员为不受欢迎人物作出适当且强硬的回应。据阿纳多卢通讯社报道，该消息援引俄罗斯外交部的一份声明。

俄罗斯外交部的反应

俄罗斯外交部门称摩尔多瓦当局的决定是敌对行为，并表示该决定不会得不到回应。俄罗斯外交部还指责基希讷乌奉行该部门所称的破坏性反俄政策，旨在彻底瓦解两国之间数百年的关系，并切断两国人民之间的联系。

俄罗斯外交部还声称，摩尔多瓦近年来以据称牵强的理由或未说明原因驱逐了数名俄罗斯外交官。该部门表示，此类举措的目的是妨碍俄罗斯驻基希讷乌大使馆的工作。该部门还指出，由于获得领事服务和俄罗斯外交代表机构援助的渠道受限，受影响最大的是摩尔多瓦公民。

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玛雅·桑杜的声明

摩尔多瓦总统玛雅·桑杜周五表示，基希讷乌已宣布一名俄罗斯大使馆工作人员为不受欢迎人物。她说，一架俄罗斯制造的Geran攻击型无人机侵犯了该国领空，并坠落在住宅楼和一处能源设施附近。

俄方表示，未提供该无人机为俄罗斯制造的证据。

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