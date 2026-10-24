W Bułgarii zastrzelono byłego posła do Parlamentu Europejskiego Slaviego Bineva

W stolicy Bułgarii, Sofii, zastrzelono byłego posła do Parlamentu Europejskiego Slaviego Bineva. Stał on również na czele Bułgarskiej Federacji Taekwondo i pełnił funkcję wiceprezesa Europejskiej Unii Taekwondo.

60-letni Binev najpierw zdobył uznanie w sporcie, a następnie rozpoczął karierę polityczną. Był posłem do Zgromadzenia Narodowego Bułgarii, a także zasiadał w Parlamencie Europejskim z ramienia partii nacjonalistycznych.

Rano policja otrzymała zgłoszenie o strzelaninie. Po przybyciu pod wskazany adres funkcjonariusze znaleźli ciało mężczyzny. Obecnie okoliczności zabójstwa są wyjaśniane w ramach śledztwa.

W pobliżu Sofii policja zatrzymała trzech podejrzanych. Dwóch z nich to obywatele Turcji, a trzeci posiada bułgarski dowód tożsamości. Podejrzani byli uzbrojeni. Funkcjonariusze nie podają szczegółów dotyczących motywów zbrodni.

Według lokalnych mediów, na początku lat 90. Binev był powiązany z grupą przestępczą, która kontrolowała szereg lokali rozrywkowych w Sofii i, jak się twierdzi, była zamieszana w prostytucję, handel narkotykami oraz odsprzedaż skradzionych samochodów.

W latach 90. w Bułgarii często dochodziło do zabójstw działaczy społecznych, popełnianych w stylu mafijnych rozstrzygnięć. Śmierć Bineva stała się kolejnym przypadkiem w nowej serii głośnych zabójstw. Wydarzenie to zbiegło się w czasie z zakończeniem napiętej kampanii przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się w niedzielę.

Źródło: The Associated Press.

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