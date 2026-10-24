В Болгарии застрелили бывшего депутата Европарламента Слави Бинева

В столице Болгарии Софии был застрелен бывший депутат Европейского парламента Слави Бинев. Он также возглавлял Болгарскую федерацию тхэквондо и занимал должность вице-президента Европейского союза тхэквондо.

60-летний Бинев сначала добился признания в спорте, а затем начал политическую карьеру. Он был депутатом Национального собрания Болгарии, а также избирался в Европарламент от националистических партий.

Утром в полицию поступило сообщение о стрельбе. Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили тело мужчины. В настоящее время обстоятельства убийства выясняются в ходе расследования.

Недалеко от Софии полиция задержала троих подозреваемых. Двое из них являются гражданами Турции, а третий имеет болгарское удостоверение личности. Подозреваемые были вооружены. Правоохранители не уточняют мотивы преступления.

По данным местных СМИ, в начале 1990-х годов Бинев был связан с группировкой, которая контролировала ряд развлекательных заведений в Софии и, как утверждается, была причастна к проституции, наркоторговле и перепродаже угнанных автомобилей.

В 1990-х годах в Болгарии часто происходили убийства общественных деятелей, совершенные в стиле мафиозных расправ. Гибель Бинева стала очередным случаем в новой серии громких убийств. Это событие совпало по времени с завершением напряжённой кампании перед президентскими выборами, которые должны состояться в воскресенье.

Источник: The Associated Press.

В Карачи грабители застрелили мужчину, который пытался их остановить — Dawn.

На Западном берегу израильские военные застрелили двух палестинцев — Anadolu Agency

В ЮАР застрелили братьев-близнецов, владельцев лаунж-бара — TimesLIVE.