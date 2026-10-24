前欧洲议会议员斯拉维·比涅夫在保加利亚遭枪击身亡

在保加利亚首都索非亚，前欧洲议会议员斯拉维·比涅夫遭枪击身亡。他曾担任保加利亚跆拳道联合会主席，并出任欧洲跆拳道联盟副主席。

现年60岁的比涅夫最初在体育界崭露头角，随后开启了政治生涯。他曾担任保加利亚国民议会议员，并曾作为民族主义政党的代表当选欧洲议会议员。

上午，警方接到枪击报警。抵达指定地址后，执法人员发现了一具男性尸体。目前，警方正在调查中查明凶案的具体情况。

警方在索非亚附近逮捕了三名嫌疑人。其中两人为土耳其公民，第三人持有保加利亚身份证。嫌疑人当时持有武器。执法部门尚未透露作案动机。

据当地媒体报道， 20世纪90年代初，比涅夫曾与一个犯罪集团有牵连，该集团控制着索非亚的一系列娱乐场所，据称还涉足卖淫、贩毒和倒卖被盗车辆等活动。

20世纪90年代，保加利亚曾频发社会名流遇害事件，作案手法多呈黑手党式清算特征。 比涅夫之死是这一系列备受瞩目的谋杀案中的又一例。这一事件恰逢定于本周日举行的总统大选前紧张竞选活动的尾声。

来源：美联社。

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