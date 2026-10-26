塞浦路斯确认，愿继续支持摩尔多瓦的欧洲一体化。塞浦路斯外交部长康斯坦蒂诺斯·孔博斯在尼科西亚与摩尔多瓦副总理兼外交部长米哈伊·波普绍伊会谈后作出上述表示，《塞浦路斯邮报》报道。

孔博斯指出，摩尔多瓦在实施改革方面取得了进展，并表示支持其主权和领土完整，包括支持解决德涅斯特河沿岸问题的努力。他表示，塞浦路斯将在摩尔多瓦的欧洲道路上继续站在其一边，并准备以一切可能的方式提供帮助。

支持入盟谈判

米哈伊·波普绍伊感谢尼科西亚在塞浦路斯担任欧盟理事会轮值主席国期间提供的支持。他表示，塞浦路斯在推动摩尔多瓦加入欧盟的谈判方面发挥了重要作用，特别是在开启首批谈判章节和集群方面。

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这位摩尔多瓦部长还表示，鉴于与领土完整有关的共同挑战，两国展现出团结。他补充说，摩尔多瓦将继续在主权、国际法和相关联合国决议问题上支持塞浦路斯。

摩尔多瓦至2030年的目标

波普绍伊表示，摩尔多瓦政府力争在2027年底前完成大部分必要工作，在2028年初接近完成入盟进程，并在2030年前在批准程序方面取得重大进展。同时，他承认，最终决定将取决于欧盟成员国以及摩尔多瓦落实改革的进展。

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