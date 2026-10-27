OSINT研究机构GeoInsider和SONARROW追踪到了俄罗斯在俄罗斯联邦加里宁格勒州巴尔蒂伊斯卡港的一支海上护航编队的筹备情况。

据研究人员称，军事装备正被装载至四艘已确认的船只上：LADY D、LADY R、ANASTASIIA和ASCALON。

在装载过程中被发现的装备包括：装甲运兵车、MRAP级装甲车、步兵战车，以及用于运输货物和人员的车辆。

该船队的目的地目前尚不清楚。与此同时，据研究人员称，这四艘船中有三艘此前曾被发现运输过俄罗斯武器。特别是，“ANASTASIIA”号曾出现在关于向利比亚运输军用物资的报道中。

来源：GeoInsider、SONARROW

Evocation.info OSINT频道的团队确认了一名俄罗斯人的身份，此人曾在“中心-2026”军事演习期间向弗拉基米尔·普京展示“沙希德”喷气式无人机，并介绍了其性能。 与此同时，俄军继续使用此类无人机对乌克兰实施打击。

俄罗斯的储存基地中仅剩几百辆可修复的坦克和装甲车车体，一旦这些储备耗尽，俄罗斯将不得不完全依赖新型装备的生产。

需要指出的是，俄军曾在南部战线使用T-62坦克，将其作为固定火力点埋入阵地。

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