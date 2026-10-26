10月20日，波兰PKP Intercity一列从华沙东站开往弗罗茨瓦夫总站的列车，在发生涉及列车长和公司商务执行董事的冲突后，于奥波莱总站结束行程。有人为列车长叫了救护车，约一小时后将其送往奥波莱WCM医院，Interia报道。

行程在奥波莱结束

事件发生在EIP 1604号列车上。据Kolejowy Portal援引WARS一名员工的内部报告称，冲突始于餐车。

Forsal报道称，商务执行董事沃伊切赫·帕尔蒂卡据称在得知因餐具不足而需要等待服务时感到不满。随后，据媒体报道，他前往列车长的工作间。

Kolejowy Portal援引一名员工的话称，列车长的人身不可侵犯权可能受到侵犯。列车停靠奥波莱后，约360名乘客离开列车并使用了其他可用的交通连接。

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运营商正在进行调查

PKP Intercity表示，已开始调查事件情况，保存并查看了监控摄像头录像。根据运营商的初步评估，视频并未证实有关该董事侵犯列车长人身不可侵犯权的说法。

该公司指出，在调查结束前不会认定个别人员的责任。根据Forsal的消息，该董事解释其行为时称，司机室内有一名“未经授权的人”；该媒体确认，此人是一名为列车长送饮料的列车乘务员。

PKP Intercity格丁尼亚分公司的NSZZ“团结”工会提交了一份声明，要求说明事件情况。议员米哈乌·莫斯卡尔也表示打算介入此案；他目前被暂时暂停“法律与公正”党党员资格。

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