W Polsce pociąg PKP Intercity, który 20 października jechał z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego, zakończył kurs na stacji Opole Główne po konflikcie z udziałem kierownika pociągu i dyrektora wykonawczego ds. handlowych spółki. Do kierownika pociągu wezwano karetkę, która po około godzinie przewiozła go do szpitala WCM w Opolu, informuje Interia.

Kurs zakończono w Opolu

Do incydentu doszło w pociągu EIP nr 1604. Według Kolejowego Portalu, powołującego się na notatkę służbową pracownika WARS, konflikt rozpoczął się w wagonie restauracyjnym.

Forsal podał, że dyrektor wykonawczy ds. handlowych Wojciech Partyka miał się oburzyć, gdy dowiedział się o konieczności oczekiwania na obsługę z powodu braku zastawy. Następnie, według mediów, udał się do pomieszczenia służbowego kierownika pociągu.

Kolejowy Portal, powołując się na pracownika, poinformował o domniemanym naruszeniu nietykalności cielesnej kierownika pociągu. Po zatrzymaniu w Opolu około 360 pasażerów opuściło pociąg i skorzystało z innych dostępnych połączeń.

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Przewoźnik prowadzi kontrolę

PKP Intercity oświadczyła, że rozpoczęła kontrolę okoliczności incydentu, zabezpieczyła nagrania z kamer monitoringu i je przeanalizowała. Według wstępnej oceny przewoźnika nagranie nie potwierdza twierdzeń o naruszeniu przez dyrektora nietykalności cielesnej kierownika pociągu.

W spółce zaznaczono, że do zakończenia kontroli nie będą określać odpowiedzialności poszczególnych osób. Według Forsalu dyrektor wyjaśnił swoje działania tym, że w kabinie maszynisty przebywała „osoba nieupoważniona”; wydawnictwo ustaliło, że chodziło o konduktorkę, która przyniosła kierownikowi pociągu napój.

Wniosek z żądaniem wyjaśnienia okoliczności incydentu złożył związek zawodowy NSZZ „Solidarność” PKP Intercity w Gdyni. Zamiar interwencji w tej sprawie zapowiedział również poseł Michał Moskal, tymczasowo zawieszony w prawach członka partii Prawo i Sprawiedliwość.

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