В Польше поезд PKP Intercity, следовавший 20 октября из Варшавы-Восточной во Вроцлав-Главный, завершил рейс на станции Ополе-Главное после конфликта с участием начальника поезда и исполнительного директора компании по коммерческим вопросам. Начальнику поезда вызвали скорую помощь, которая примерно через час доставила его в больницу WCM в Ополе, сообщает Interia.

Рейс завершили в Ополе

Инцидент произошел в поезде EIP №1604. По данным Kolejowy Portal, который ссылается на служебную записку сотрудника WARS, конфликт начался в вагоне-ресторане.

Forsal сообщил, что исполнительный директор по коммерческим вопросам Войцех Партыка якобы возмутился, когда узнал о необходимости ждать обслуживания из-за нехватки посуды. Позднее он, по данным СМИ, пошел в служебное помещение начальника поезда.

Kolejowy Portal со ссылкой на сотрудника сообщил о предполагаемом нарушении телесной неприкосновенности начальника поезда. После остановки в Ополе около 360 пассажиров покинули поезд и воспользовались другими доступными сообщениями.

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Перевозчик проводит проверку

PKP Intercity заявила, что начала проверку обстоятельств инцидента, обеспечила сохранность записей камер наблюдения и просмотрела их. По предварительной оценке перевозчика, видео не подтверждает утверждений о нарушении директором телесной неприкосновенности начальника поезда.

В компании отметили, что до завершения проверки не будут определять ответственность отдельных лиц. По данным Forsal, директор объяснил свои действия тем, что в кабине машиниста находилось «неуполномоченное лицо»; издание установило, что речь шла о проводнице, которая принесла начальнику поезда напиток.

Заявление с требованием объяснить обстоятельства инцидента подал профсоюз NSZZ «Солидарность» PKP Intercity в Гдыне. О намерении вмешаться в дело также заявил депутат Михал Москаль, временно отстраненный от членства в партии «Право и справедливость».

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