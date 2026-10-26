俄罗斯计划在电影院放映朝鲜电影

俄罗斯和朝鲜的电影业代表正在探讨合作拍摄电影及互映的可能性。具体而言，双方正在考虑在朝鲜境内拍摄俄罗斯电影，并在俄罗斯放映朝鲜电影。

据她介绍，双方在莫斯科代表团访问平壤期间讨论了合作前景。此次访问是首届“俄罗斯电影周”活动的一部分，该活动于10月24日至28日在朝鲜首都平壤举行。 当地观众将观赏到由国家资助制作的、以军事爱国主义为主题的俄罗斯电影。其中包括尼基塔·维索茨基和伊利亚·列别杰夫执导的《八月》（2025年）， 谢尔盖·科罗塔耶夫执导的《名单上没有》（2025年）以及帕维尔·伊万诺夫执导的《父亲》（2026年）。

两国电影关系的进一步发展将包括扩大“电影周”活动的规模。俄罗斯电影将继续在朝鲜放映，而朝鲜制作的电影也计划向俄罗斯观众展示。 安东诺娃将互访电影周称为深化合作的第一步，并表示已开始就联合项目及两国电影的互映事宜展开讨论。

自俄罗斯对乌克兰发动全面战争以来，莫斯科与平壤之间的联系显著扩大，且已不仅限于军事和政治领域。 具体而言，俄罗斯儿童在朝鲜的“松东院”夏令营度假，俄罗斯多所大学宣布承认朝鲜文凭，两国还计划共同发展人工智能。

与此同时，军事合作仍是莫斯科与平壤互动的主要方向之一。 根据华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）和达拉斯小乔治·布什研究所10月份发布的一份报告，在俄罗斯“阿拉布加”特别经济区工作的朝鲜人约有1.2万人。 报告作者指出，这些工人面临近乎奴役的劳动条件，且其大部分收入被朝鲜当局侵吞。