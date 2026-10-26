У Росії планують показувати північнокорейські фільми в кінотеатрах

Представники кіноіндустрії Росії та Північної Кореї обговорюють можливість створення спільних фільмів і взаємного кінопрокату. Зокрема, сторони розглядають варіант знімання російських стрічок на території КНДР і показу північнокорейського кіно в Росії.

За її словами, перспективи співпраці обговорили під час візиту московської делегації до Пхеньяна. Поїздка відбувається в межах першого Російського кінотижня в столиці КНДР, який триває з 24 до 28 жовтня. Місцевим глядачам демонструють російські фільми військово-патріотичної тематики, створені за державної підтримки. Серед них — «Август» режисерів Микити Висоцького та Іллі Лебедєва (2025), «У списках не значився» Сергія Коротаєва (2025) та «Батько» Павла Іванова (2026).

Подальший розвиток кінематографічних зв’язків між двома країнами передбачає розширення практики проведення кінотижнів. Російські стрічки й надалі показуватимуть у Північній Кореї, а фільми північнокорейського виробництва планують представити російській аудиторії. Антонова назвала обмінні кінотижні першим важливим кроком до поглиблення співпраці та повідомила про початок обговорення спільних проєктів і взаємного прокату національних фільмів.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України контакти між Москвою та Пхеньяном значно розширилися й охопили не лише військово-політичну сферу. Зокрема, російські діти відпочивають у північнокорейському таборі «Сондовон», російські університети оголосили про визнання дипломів КНДР, а дві держави також планують спільно розвивати штучний інтелект.

Водночас військова співпраця залишається одним із головних напрямів взаємодії Москви та Пхеньяна. Згідно з жовтневим звітом вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) та далласького Інституту Джорджа Буша-молодшого, в російській особливій економічній зоні «Алабуга» працюють близько 12 тисяч північнокорейців. Автори звіту стверджують, що вони зазнають умов праці, близьких до рабських, а значну частину їхніх заробітків привласнює влада КНДР.