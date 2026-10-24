Premier Hiszpanii Pedro Sánchez podczas wiecu socjalistów w Granadzie obiecał wpisać prawo do aborcji do konstytucji, jeśli pozostanie u władzy po wyborach powszechnych 29 listopada 2026 roku. Informuje o tym The Rio Times.

Obietnica wyborcza

Sánchez stoi na czele Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, która obecnie sprawuje władzę. Na spotkaniu w mieście na południu Hiszpanii oświadczył, że prawa kobiet do aborcji w kraju „nie można ruszać”. Według organizatorów w wiecu uczestniczyło około 3 tys. osób.

Szef rządu powiedział również, że eutanazja, legalna w Hiszpanii, pozostanie „wielkim osiągnięciem”, a płaca minimalna będzie nadal rosła — niezależnie od porozumień z pracodawcami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Do zmian potrzebna jest większość parlamentarna

Inicjatywa Sáncheza jest obietnicą wyborczą, a nie przyjętą poprawką. Zgodnie z artykułem 167 konstytucji Hiszpanii jej zmiana zwykle wymaga poparcia trzech piątych składu obu izb parlamentu — Kongresu Deputowanych i Senatu.

Według publikacji obecne sondaże nie przewidują dla sił lewicowych wymaganej większości. Sánchez zgłaszał już podobny pomysł w poprzedniej kadencji, jednak nie został on zrealizowany.

Oświadczenie padło po tym, jak lider konserwatywnej Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo, który wyprzedza Sáncheza w sondażach, stwierdził, że należy wznowić dyskusję na temat zgody rodziców dla nieletnich chcących dokonać aborcji.

Czytaj nas na