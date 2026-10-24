Премьер-министр Испании Педро Санчес на митинге социалистов в Гранаде пообещал закрепить право на аборт в Конституции, если останется у власти после всеобщих выборов 29 ноября 2026 года. Об этом сообщает The Rio Times.

Предвыборное обещание

Санчес возглавляет Испанскую социалистическую рабочую партию, которая сейчас находится у власти. На встрече в южном испанском городе он заявил, что право женщин на аборт в стране «нельзя трогать». По данным организаторов, в митинге приняли участие около 3 тысяч человек.

Глава правительства также сказал, что эвтаназия, легальная в Испании, останется «большим достижением», а минимальная зарплата будет и дальше расти — независимо от договоренностей с работодателями.

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Для изменений нужно парламентское большинство

Инициатива Санчеса является предвыборным обещанием, а не принятой поправкой. Согласно статье 167 Конституции Испании, для ее изменения обычно необходима поддержка трех пятых состава обеих палат парламента — Конгресса депутатов и Сената.

По данным издания, текущие опросы не прогнозируют левым силам необходимого большинства. Санчес уже выдвигал подобную идею в предыдущем созыве, однако она не была реализована.

Заявление прозвучало после того, как лидер консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо, который опережает Санчеса в опросах, заявил о необходимости возобновить дискуссию о согласии родителей для несовершеннолетних, желающих сделать аборт.

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