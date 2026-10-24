Санчес пообіцяв закріпити право на аборт у Конституції Іспанії — The Rio Times

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес на мітингу соціалістів у Гранаді пообіцяв закріпити право на аборт у Конституції, якщо залишиться при владі після загальних виборів 29 листопада 2026 року. Про це повідомляє The Rio Times.

Передвиборча обіцянка

Санчес очолює Іспанську соціалістичну робітничу партію, яка нині перебуває при владі. На зустрічі в південному іспанському місті він заявив, що право жінок на аборт у країні «не можна чіпати». За даними організаторів, у мітингу взяли участь близько 3 тисяч людей.

Глава уряду також сказав, що евтаназія, легальна в Іспанії, залишиться «великим здобутком», а мінімальна зарплата надалі зростатиме — незалежно від домовленостей із роботодавцями.

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Для змін потрібна парламентська більшість

Ініціатива Санчеса є передвиборчою обіцянкою, а не ухваленою поправкою. Згідно зі статтею 167 Конституції Іспанії, для її зміни зазвичай необхідна підтримка трьох п’ятих складу обох палат парламенту — Конгресу депутатів і Сенату.

За даними видання, чинні опитування не прогнозують лівим силам необхідної більшості. Санчес уже висував подібну ідею в попередній каденції, однак вона не була реалізована.

Заява пролунала після того, як лідер консервативної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхо, який випереджає Санчеса в опитуваннях, заявив про потребу відновити дискусію щодо згоди батьків для неповнолітніх, які хочуть зробити аборт.

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