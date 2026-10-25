Глава МВС Німеччини Добріндт планує ускладнити усуспільнення житла — Der Spiegel

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт планує законодавчо посилити умови для усуспільнення великих приватних житлових фондів, яке розглядають у Берліні. Про це повідомляє Der Spiegel.

За задумом міністра, майбутній закон про захист інвестицій має встановити, що усуспільнення орендного житла можливе лише за умови доведеної нагальної необхідності. Влада федеральної землі повинна буде підтвердити, що повністю вичерпала інші інструменти, зокрема інвестиції в житлове будівництво та його підтримку.

Вимоги до компенсацій

Якщо житло все ж буде відчужено, компенсацію пропонують виплачувати безпосередньо грошима та за ринковою вартістю, встановленою експертною оцінкою. У міністерстві Добріндта підтвердили деталі запланованого закону.

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У Берліні Ліва партія, Зелені та Соціал-демократична партія планують усуспільнювати великі приватні житлові фонди компаній, які мають щонайменше 10 тисяч квартир у місті. Згідно з їхнім документом за підсумками переговорів, витрати на компенсації хочуть обмежити 16 мільярдами євро. Видання зазначає, що ця сума може бути нижчою за ринкову вартість квартир.

Реакція партій і правова оцінка

Представниця Лівої партії з питань оренди та житлової політики Карен Лай заявила, що усуспільнення передбачене Основним законом Німеччини, а тому не може бути скасоване законом. Голова Лівої партії Луїджі Пантісано також висловив переконання, що ініціатива Добріндта не витримає перевірки у Федеральному конституційному суді.

Заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Ґюнтер Крінґс підтримав пропозиції міністра. Водночас фахівець із конституційного права Ульріх Баттіс назвав ризикованою вимогу фіксувати компенсацію саме на рівні ринкової вартості, оскільки конституційне право залишає простір для визначення її розміру. Інші положення проєкту він вважає такими, що можуть бути реалізовані, хоча федеральне регулювання обмежило б можливості земель.

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