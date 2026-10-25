德国联邦内政部长亚历山大·多布林特计划通过立法收紧柏林正在讨论的大型私人住房资产社会化的条件。《明镜周刊》报道。

根据该部长的设想，未来的投资保护法将规定，只有在证明存在迫切必要性的情况下，才可以将出租住房社会化。联邦州当局必须确认，其已完全用尽其他工具，包括对住房建设的投资及其支持措施。

补偿要求

如果住房仍被征收，拟直接以现金支付补偿，并按专家评估确定的市场价值进行赔偿。多布林特所在部门证实了计划中法律的细节。

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在柏林，左翼党、绿党和社会民主党计划将拥有至少1万套本市公寓的公司的大型私人住房资产社会化。根据三方谈判后形成的文件，他们希望将补偿成本限制在160亿欧元。该刊指出，这一金额可能低于公寓的市场价值。

各党反应与法律评估

左翼党负责租赁和住房政策的代表卡伦·莱表示，社会化由德国《基本法》规定，因此不能通过法律废除。左翼党主席路易吉·潘蒂萨诺也表示相信，多布林特的倡议无法经受联邦宪法法院的审查。

德国基督教民主联盟/基督教社会联盟联邦议院党团副主席京特·克林斯支持部长的提议。与此同时，宪法法专家乌尔里希·巴蒂斯称，要求将补偿明确固定在市场价值水平存在风险，因为宪法赋予了确定补偿数额的空间。他认为，该草案的其他条款可以实施，尽管联邦层面的规制将限制各州的权限。

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