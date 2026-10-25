Федеральный министр внутренних дел Германии Александер Добриндт планирует законодательно ужесточить условия для обобществления крупных частных жилищных фондов, которое рассматривается в Берлине. Об этом сообщает Der Spiegel.

По замыслу министра, будущий закон о защите инвестиций должен установить, что обобществление арендного жилья возможно только при доказанной неотложной необходимости. Власти федеральной земли должны будут подтвердить, что полностью исчерпали другие инструменты, в частности инвестиции в жилищное строительство и его поддержку.

Требования к компенсациям

Если жилье все же будет отчуждено, компенсацию предлагается выплачивать непосредственно деньгами и по рыночной стоимости, установленной экспертной оценкой. В министерстве Добриндта подтвердили детали планируемого закона.

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В Берлине Левая партия, Зеленые и Социал-демократическая партия планируют обобществлять крупные частные жилищные фонды компаний, которые имеют не менее 10 тысяч квартир в городе. Согласно их документу по итогам переговоров, расходы на компенсации хотят ограничить 16 миллиардами евро. Издание отмечает, что эта сумма может быть ниже рыночной стоимости квартир.

Реакция партий и правовая оценка

Представительница Левой партии по вопросам аренды и жилищной политики Карен Лай заявила, что обобществление предусмотрено Основным законом Германии, поэтому не может быть отменено законом. Председатель Левой партии Луиджи Пантисано также выразил уверенность, что инициатива Добриндта не выдержит проверки в Федеральном конституционном суде.

Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Гюнтер Крингс поддержал предложения министра. В то же время специалист по конституционному праву Ульрих Баттис назвал рискованным требование фиксировать компенсацию именно на уровне рыночной стоимости, поскольку конституционное право оставляет пространство для определения ее размера. Другие положения проекта он считает реализуемыми, хотя федеральное регулирование ограничило бы возможности земель.

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