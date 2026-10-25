Federalny minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt planuje ustawowo zaostrzyć warunki uspołecznienia dużych prywatnych zasobów mieszkaniowych, które jest rozważane w Berlinie. Informuje o tym Der Spiegel.

Zgodnie z zamysłem ministra przyszła ustawa o ochronie inwestycji ma przewidywać, że uspołecznienie mieszkań na wynajem będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem udowodnienia pilnej konieczności. Władze kraju związkowego będą musiały potwierdzić, że w pełni wyczerpały inne instrumenty, w tym inwestycje w budownictwo mieszkaniowe i jego wsparcie.

Wymogi dotyczące odszkodowań

Jeśli mieszkania mimo to zostaną wywłaszczone, odszkodowanie proponuje się wypłacać bezpośrednio w gotówce i według wartości rynkowej ustalonej na podstawie wyceny eksperckiej. Resort Dobrindta potwierdził szczegóły planowanej ustawy.

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W Berlinie Partia Lewicy, Zieloni i Partia Socjaldemokratyczna planują uspołecznienie dużych prywatnych zasobów mieszkaniowych spółek, które posiadają co najmniej 10 tys. mieszkań w mieście. Zgodnie z ich dokumentem po negocjacjach chcą ograniczyć koszty odszkodowań do 16 mld euro. Publikacja zaznacza, że kwota ta może być niższa od rynkowej wartości mieszkań.

Reakcje partii i ocena prawna

Rzeczniczka Partii Lewicy ds. polityki najmu i mieszkaniowej Caren Lay oświadczyła, że uspołecznienie jest przewidziane w niemieckiej Ustawie Zasadniczej, dlatego nie może zostać zniesione ustawą. Przewodniczący Partii Lewicy Luigi Pantisano również wyraził przekonanie, że inicjatywa Dobrindta nie wytrzyma kontroli Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

Zastępca przewodniczącego frakcji CDU/CSU w Bundestagu Günter Krings poparł propozycje ministra. Jednocześnie ekspert prawa konstytucyjnego Ulrich Battis uznał wymóg ustalenia odszkodowania dokładnie na poziomie wartości rynkowej za ryzykowny, ponieważ prawo konstytucyjne pozostawia pole do określenia jego wysokości. Pozostałe zapisy projektu uważa za możliwe do wdrożenia, choć regulacja federalna ograniczyłaby możliwości krajów związkowych.

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