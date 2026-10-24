W Zakopanem w Polsce przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, skrytykował decyzję Sejmu dotyczącą zmian w przepisach o przerwaniu ciąży. Po zakończeniu 406. zebrania plenarnego episkopatu stwierdził, że decyzja parlamentu może negatywnie wpłynąć na społeczne postrzeganie wartości życia i podważyć polską tradycję jego ochrony, informuje RMF24.

Reakcja episkopatu na głosowanie

Wojda komentował głosowanie, które odbyło się we wtorek. Posłowie zdecydowali o przywróceniu przesłanki do aborcji w przypadku ciężkiej wady płodu, a także przyjęli poprawki do Kodeksu karnego dotyczące częściowej dekryminalizacji aborcji za zgodą kobiety oraz pomocy w przerwaniu ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu.

Przewodniczący episkopatu oświadczył, że polscy biskupi sprzeciwiają się takiej polityce i apelują o poszanowanie życia każdego dziecka, w tym nienarodzonego. Podkreślił również potrzebę wsparcia kobiet, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych. Jak powiedział, Kościół od wielu lat zapewnia taką pomoc, aby matki nie pozostawały same ze swoimi problemami.

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Komisja ds. przemocy seksualnej

Podczas posiedzenia biskupi zatwierdzili również zaktualizowany statut komisji niezależnych ekspertów, która ma badać zjawisko przemocy seksualnej wobec nieletnich w Kościele katolickim w Polsce. Jej przewodniczącym został historyk, profesor Piotr Franaszek.

Biskup Sławomir Oder poinformował, że komisję utworzono na poprzednim zebraniu plenarnym, jednak aby rozpoczęła pracę, konieczne jest przejście procedury uzyskania statusu osoby prawnej zgodnie z ustawodawstwem państwowym. Projekt statutu konsultowano z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski, po czym dokument dopracowano. Zostanie on ponownie przekazany do ministerstwa w celu kontynuowania procedury.

Franaszek zaznaczył, że komisja znajduje się na początkowym etapie pracy. Planuje zaprosić ekspertów, uformować skład, a następnie opracować metodologię badań i zasady pracy. Biskupi omawiali również problemy wychowania młodzieży, w tym samotność, presję rówieśniczą, przemoc i wyzwania środowiska cyfrowego.

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