波兰主教团主席批评众议院关于堕胎的决定——RMF24

在波兰扎科帕内，波兰主教团主席、塔德乌什·沃伊达大主教批评了众议院关于修改终止妊娠立法的决定。在主教团第406次全体会议结束后，他表示，议会的决定可能会对社会公众对生命价值的认知产生负面影响，并削弱波兰保护生命的传统，RMF24报道。

主教团对投票的反应

沃伊达评论了周二举行的投票。议员决定恢复在胎儿有严重缺陷的情况下进行堕胎的依据，并通过了对《刑法》的修正案，涉及在女性同意的情况下部分非刑事化堕胎，以及在胎儿有严重缺陷时协助终止妊娠。

主教团主席表示，波兰主教反对这样的政策，并呼吁尊重每个孩子的生命，包括未出生孩子的生命。他还强调，需要支持处于困难生活境况中的女性。据他所说，教会多年来一直提供这种帮助，以便母亲们不会独自面对自己的问题。

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性暴力问题委员会

会议期间，主教们还批准了独立专家委员会的更新章程，该委员会将研究波兰天主教会中针对未成年人的性暴力现象。历史学家彼得·弗拉纳谢克教授担任该委员会主席。

斯瓦沃米尔·奥德尔主教表示，该委员会是在上一次全体会议上成立的，但要开始工作，必须依照国家法律完成取得法人地位的程序。章程草案曾与波兰内政和行政部协商，随后文件得到了完善。该文件将再次提交给该部，以继续办理程序。

弗拉纳谢克指出，该委员会正处于工作初期。委员会计划邀请专家、组建成员构成，随后制定研究方法和工作程序。主教们还讨论了青年教育问题，包括孤独感、同伴压力、暴力以及数字环境带来的挑战。

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