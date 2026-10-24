Глава епископата Польши раскритиковал решение Сейма об абортах — RMF24

В Закопане, Польша, глава Конференции епископата Польши архиепископ Тадеуш Войда раскритиковал решение Сейма об изменениях в законодательстве о прерывании беременности. После завершения 406-го пленарного заседания епископата он заявил, что решение парламента может негативно повлиять на общественное восприятие ценности жизни и подорвать польскую традицию ее защиты, сообщает RMF24.

Реакция епископата на голосование

Войда комментировал голосование, состоявшееся во вторник. Депутаты решили вернуть основание для аборта в случае тяжелого порока плода, а также приняли поправки в Уголовный кодекс о частичной декриминализации абортов с согласия женщины и помощи в прерывании беременности в случае тяжелого порока плода.

Глава епископата заявил, что польские епископы выступают против такой политики и призывают уважать жизнь каждого ребенка, в том числе нерожденного. Он также подчеркнул необходимость поддержки женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. По его словам, Церковь много лет предоставляет такую помощь, чтобы матери не оставались наедине со своими проблемами.

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Комиссия по сексуальному насилию

Во время заседания епископы также утвердили обновленный устав комиссии независимых экспертов, которая должна изучать явление сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в Католической церкви Польши. Ее председателем стал историк, профессор Пётр Франашек.

Епископ Славомир Одер сообщил, что комиссию создали на предыдущем пленарном заседании, однако для начала ее работы необходимо пройти процедуру получения статуса юридического лица в соответствии с государственным законодательством. Проект устава консультировали с Министерством внутренних дел и администрации Польши, после чего документ доработали. Его вновь передадут в министерство для продолжения процедуры.

Франашек отметил, что комиссия находится на начальном этапе работы. Она планирует пригласить экспертов, сформировать состав, а затем разработать методологию исследований и порядок работы. Епископы также обсуждали проблемы воспитания молодежи, в частности одиночество, давление со стороны сверстников, насилие и вызовы цифровой среды.

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