Сафари-оператор из Мозамбика получил премию Markhor на COP17 — Mongabay

Мозамбикский сафари-оператор Zambeze Delta Safaris получил премию Markhor 2026 за вклад в сохранение природы посредством устойчивого управления дикой природой. Награду компании, которую возглавляет профессиональный охотник Марк Холдейн, вручили 22 октября в Ереване, Армения, во время Конференции ООН по биоразнообразию COP17, сообщает Mongabay.

Восстановление популяций в дельте Замбези

Zambeze Delta Safaris сочетает регулируемую трофейную охоту с восстановлением дикой природы, борьбой с браконьерством и проектами для местных общин. Компания работает в регионе Мозамбика, который был значительно опустошен вследствие гражданской войны.

Холдейн начал работать в охотничьей концессии Coutada 11 в центральной части Мозамбика в 1994 году, когда популяции диких животных были существенно сокращены. Позднее он основал Zambeze Delta Safaris вместе с мозамбикским бизнесменом Карлосом Пачеко Фарией.

В номинации компании на премию указано, что численность африканских буйволов в регионе выросла примерно с 1 100 до 35 000 особей, а количество саблерогих антилоп — с 40 до 4 000. В 2018 году в Coutada 11 повторно интродуцировали 24 льва; сейчас там, согласно номинации, живут около 120 животных. Mongabay отмечает, что не проверял независимо все эти показатели, хотя Фонд сохранения биоразнообразия Мозамбика задокументировал существенное восстановление дикой природы.

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Дискуссия о трофейной охоте

Трофейная охота остается противоречивой практикой, в частности из-за вопросов распределения доходов между общинами. Исследование 2013 года в Национальном заповеднике Ньяса в Мозамбике показало, что один леопард мог принести около 24 000 долларов дохода от охоты, однако лишь незначительная часть средств поступала местным общинам.

В то же время обзор 89 исследований в 13 странах Африки к югу от Сахары, опубликованный в 2026 году, показал, что почти две трети зафиксированных последствий трофейной охоты были положительными либо для дикой природы, либо для местного населения. По словам Холдейна, закон Мозамбика предусматривает выплату общинам 20% государственных доходов, полученных от концессионеров.

Премия Markhor была учреждена в 2008 году и вручается раз в два года. Среди предыдущих лауреатов были природоохранные инициативы из Танзании, Намибии, Зимбабве и Ирана.

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