«Барселона» — «Реал»: где и когда смотреть матч

В воскресенье, 25 октября, впервые в новом сезоне состоится матч между «Барселоной» и «Реалом Мадрид». Команды встретятся в рамках 10-го тура чемпионата Испании на стадионе каталонцев — «Камп Ноу».

После перевода часов матч «Барселона» – «Реал» начнётся в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал. Посмотреть игру можно онлайн в Украине.

Украинские любители футбола смогут следить за матчем благодаря видеосервису MEGOGO. Прямая трансляция из Барселоны будет вестись на канале «Megogo Футбол Первый».

Для просмотра необходимо иметь подписку «Спорт» или любой пакет MEGOPACK.

Трансляцию матча будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов, которая начнётся на MEGOGO в 21:00.

«Барселона» принимает «Реал» в статусе лидера Ла Лиги: у них 9 побед в сезоне, и дома они хотят благодаря своему мощному атакующему трио еще сильнее закрепиться на вершине.

«Реал» отстает от каталонцев на шесть очков, и их цель — прервать беспроигрышную серию «Барсы» на внутренней арене, а также сократить отставание в турнирной таблице.

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