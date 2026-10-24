Barcelona – Real: gdzie i kiedy obejrzeć mecz

W niedzielę, 25 października, po raz pierwszy w nowym sezonie odbędzie się mecz pomiędzy Barceloną a Realem Madryt. Drużyny zmierzą się w ramach 10. kolejki mistrzostw Hiszpanii na stadionie Katalończyków – „Camp Nou”.

Po zmianie czasu mecz Barcelona – Real rozpocznie się o godz. 22:00 czasu kijowskiego, jak podaje 24 Kanal. Mecz będzie można obejrzeć online na Ukrainie.

Ukraińscy miłośnicy piłki nożnej będą mogli śledzić to spotkanie dzięki serwisowi wideo MEGOGO. Transmisja na żywo z Barcelony odbędzie się na kanale „Megogo Futbol Pierwszy”.

Aby obejrzeć transmisję, należy posiadać abonament „Sport” lub dowolny pakiet MEGOPACK.

Transmisję meczu będzie towarzyszyć tradycyjne studio analityczne z udziałem dziennikarzy i ekspertów, które rozpocznie się na MEGOGO o godz. 21:00.

Barcelona podejmuje Real jako lider La Liga: ma na koncie 9 zwycięstw w sezonie i na własnym boisku, dzięki potężnemu trio ofensywnemu, chce jeszcze mocniej umocnić się na szczycie tabeli.

Real traci do Katalończyków sześć punktów, a ich celem jest przerwanie passy Barçy na własnym boisku, a także zmniejszenie straty w tabeli.

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