Сикорский ответил Маску на скандальные заявления в отношении Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил американскому миллиардеру Илону Маску на его заявления о якобы обогащении украинских элит за счет международной помощи. Польский дипломат напомнил, что США в прошлом году прекратили финансировать Украину, а американские компании получают прибыль от продажи оружия, за которое платят европейские страны.

Ранее Илон Маск заявил, что украинские элиты якобы обогатились благодаря международной помощи, в то время как обычные граждане Украины вынуждены воевать. Американский бизнесмен также обвинил отдельных политиков США в том, что они якобы больше заботятся об Украине, чем о собственной стране.

Кроме того, Маск предположил, что часть средств американских налогоплательщиков возвращается в США через схемы отмывания денег и используется для финансирования политических кампаний.

В ответ Сикорский подчеркнул роль европейских стран в закупке американского вооружения для Украины.

«Нет, Илон, США прекратили финансировать Украину в прошлом году. На самом деле компании в США зарабатывают на американском оружии, за которое платим мы, европейцы», — ответил польский министр.

Глава польского МИД также раскритиковал Илона Маска за вмешательство в политические процессы и использование собственных продуктов для оказания политического влияния.

«Чем больше ты вмешиваешься в нашу политику и используешь свои товары в политических играх, тем больше вреда наносишь собственному бренду», — подчеркнул Радослав Сикорский.

Между тем демократы в Конгрессе США рассматривают возможность расследования деятельности Илона Маска. В частности, внимание может быть уделено его возможной роли в ограничении доступа украинских военных к спутниковой связи Starlink.

Радослав Сикорский опубликовал ответ в социальной сети X.

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