ЕС готов поддержать новое правительство Сербии на пути к вступлению в Евросоюз

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила о готовности ЕС поддержать новое правительство Сербии в процессе евроинтеграции.

Она провела переговоры с Илией Срдановичем, возглавляющим избирательный блок «Студенческий список».

«Сербский народ дал сильный мандат на перемены. Их требования относительно верховенства права, борьбы с коррупцией и свободных СМИ — это реформы, которые могут приблизить Сербию к ЕС», — подчеркнула Кос.

Сербия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2012 году, а переговоры о присоединении начались в 2014-м. Однако дальнейший политический курс страны затормозил процесс евроинтеграции.

Источник: Марта Кос (X)

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал победу студенческого списка Students Win (Student List) на парламентских выборах в Сербии и заявил, что Берлин будет активно поддерживать европейский путь страны.

В Сербии оппозиционный Студенческий список, по предварительным результатам досрочных парламентских выборов, набрал 52,54% голосов. Коалиция бывшего президента Александара Вучича получила 39,29%. Вучич признал победу «Студенческого списка».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на результаты парламентских выборов в Сербии, поздравив «Студенческий список» с победой.

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