Komisarz UE ds. rozszerzenia Marta Kos oświadczyła, że UE jest gotowa wesprzeć nowy rząd Serbii w procesie integracji europejskiej.

Przeprowadziła rozmowy z Iliją Srdanovićem, który stoi na czele bloku wyborczego „Lista Studencka”.

„Naród serbski wyraził silne poparcie dla zmian. Ich postulaty dotyczące praworządności, walki z korupcją i wolnych mediów to reformy, które mogą przybliżyć Serbię do UE” – podkreśliła Kos.

Serbia uzyskała status kraju kandydującego do Unii Europejskiej w 2012 roku, a negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w 2014 roku. Jednak dalszy kierunek polityczny kraju spowolnił proces integracji europejskiej.

Źródło: Marta Kos (X)

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz pogratulował zwycięstwa listy studenckiej „Students Win” (Student List) w wyborach parlamentarnych w Serbii i oświadczył, że Berlin będzie aktywnie wspierał europejską drogę tego kraju.

W Serbii opozycyjna lista studencka, według wstępnych wyników przedterminowych wyborów parlamentarnych, uzyskała 52,54% głosów. Koalicja byłego prezydenta Aleksandara Vučicia uzyskała 39,29%. Vučić uznał zwycięstwo listy studenckiej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zareagowała na wyniki wyborów parlamentarnych w Serbii, gratulując „Listy Studenckiej” zwycięstwa.

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