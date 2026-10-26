ЄС готовий підтримати новий уряд Сербії на шляху до вступу в Євросоюз

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Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила про готовність ЄС підтримати новий уряд Сербії в євроінтеграції.

Вона провела переговори з Ілією Срдановічем, який очолює виборчий блок «Студентський список».

«Сербський народ надав сильний мандат на зміни. Їхні вимоги щодо верховенства права, боротьби з корупцією та вільних ЗМІ — це реформи, які можуть наблизити Сербію до ЄС», — наголосила Кос.

Сербія отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу у 2012 році, а переговори про приєднання розпочалися у 2014-му. Однак подальший політичний курс країни загальмував євроінтеграційний процес.

Джерело: Марта Кос (X)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав перемогу студентського списку Students Win (Student List) на парламентських виборах у Сербії та заявив, що Берлін активно підтримуватиме європейський шлях країни.

У Сербії опозиційний Студентський список, за попередніми результатами дострокових парламентських виборів, набрав 52,54% голосів. Коаліція колишнього президента Александара Вучича отримала 39,29%. Вучич визнав перемогу Студентського списку.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на результати парламентських виборів у Сербії, привітавши «Студентський список» із перемогою.

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