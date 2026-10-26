Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис во время выступления в штаб-квартире ООН заявил, что турецко-ливийский меморандум 2019 года о разграничении морских юрисдикций в Средиземном море не имеет юридической силы, противоречит международному праву и не может быть законным основанием для разграничения морских пространств или создавать юридические последствия для третьих государств. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Герапетритис выступил с совместным заявлением от имени Греции, Бахрейна, Кипра, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Европейского Союза. Оно касалось недавнего решения Палаты представителей Ливии одобрить турецко-ливийский меморандум 2019 года.

Совместное заявление в ООН

Участники заявления считают, что это решение вызывает серьезную обеспокоенность относительно региональной безопасности и стабильности. Они также подчеркнули необходимость не допустить, чтобы произвольные двусторонние договоренности подрывали устоявшиеся нормы международного права или наносили ущерб правам других государств.

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Морское право и переговоры

По словам греческого министра, правовую основу для разграничения морских пространств составляют Конвенция ООН по морскому праву и обычное международное право. Он отметил, что эти правила необходимы для предсказуемости, правовой определенности и мирных отношений между государствами.

В совместном заявлении говорится, что меморандум не учитывает географические реалии и морские права всех соответствующих прибрежных государств, в том числе права островов, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву. Его участники заявили, что дальнейшее одобрение документа Палатой представителей Ливии не меняет этой правовой оценки.

Участники заявления также подтвердили поддержку объединения ливийских институтов и единой и процветающей Ливии. Греция заявила о готовности продолжать двусторонние переговоры с Ливией о морском разграничении в соответствии с международным правом.

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