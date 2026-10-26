希腊外交部长约尔戈斯·耶拉佩特里蒂斯在联合国总部发表讲话时表示，2019年土耳其—利比亚关于地中海海洋管辖权划界的备忘录不具有法律效力，违反国际法，不能作为海域划界的合法依据，也不能对第三国产生法律后果。Cyprus Mail报道。

耶拉佩特里蒂斯代表希腊、巴林、塞浦路斯、埃及、阿拉伯联合酋长国和欧盟发表联合声明。该声明涉及利比亚众议院最近批准2019年土耳其—利比亚备忘录的决定。

联合国的联合声明

声明参与方认为，这一决定引发了对地区安全与稳定的严重担忧。他们还强调，有必要防止任意的双边安排破坏既定的国际法规范或损害其他国家的权利。

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海洋法与谈判

这位希腊外长表示，海域划界的法律基础是《联合国海洋法公约》和国际习惯法。他指出，这些规则对于可预测性、法律确定性以及国家间的和平关系是必要的。

联合声明称，该备忘录没有考虑地理现实以及所有相关沿海国家的海洋权利，包括《联合国海洋法公约》规定的岛屿权利。声明参与方表示，利比亚众议院进一步批准该文件不会改变这一法律评估。

声明参与方还重申支持统一利比亚各机构，支持一个统一而繁荣的利比亚。希腊表示，准备根据国际法继续与利比亚就海域划界进行双边谈判。

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