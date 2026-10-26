Minister spraw zagranicznych Grecji Giorgos Gerapetritis podczas wystąpienia w siedzibie ONZ oświadczył, że turecko-libijskie memorandum z 2019 roku w sprawie rozgraniczenia jurysdykcji morskich na Morzu Śródziemnym nie ma mocy prawnej, jest sprzeczne z prawem międzynarodowym i nie może stanowić zgodnej z prawem podstawy do rozgraniczenia obszarów morskich ani wywoływać skutków prawnych dla państw trzecich. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Gerapetritis wygłosił wspólne oświadczenie w imieniu Grecji, Bahrajnu, Cypru, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Unii Europejskiej. Dotyczyło ono niedawnej decyzji libijskiej Izby Reprezentantów o zatwierdzeniu turecko-libijskiego memorandum z 2019 roku.

Wspólne oświadczenie w ONZ

Uczestnicy oświadczenia uważają, że decyzja ta budzi poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa i stabilności regionalnej. Podkreślili także potrzebę niedopuszczenia, aby arbitralne dwustronne ustalenia podważały utrwalone normy prawa międzynarodowego lub naruszały prawa innych państw.

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Prawo morza i negocjacje

Według greckiego ministra podstawę prawną rozgraniczenia obszarów morskich stanowią Konwencja ONZ o prawie morza oraz zwyczajowe prawo międzynarodowe. Zaznaczył, że zasady te są niezbędne dla przewidywalności, pewności prawa i pokojowych stosunków między państwami.

We wspólnym oświadczeniu stwierdzono, że memorandum nie uwzględnia realiów geograficznych i praw morskich wszystkich właściwych państw nadbrzeżnych, w tym praw wysp przewidzianych w Konwencji ONZ o prawie morza. Jego uczestnicy oświadczyli, że dalsze zatwierdzenie dokumentu przez libijską Izbę Reprezentantów nie zmienia tej oceny prawnej.

Uczestnicy oświadczenia potwierdzili także poparcie dla zjednoczenia libijskich instytucji oraz dla jednolitej i prosperującej Libii. Grecja oświadczyła, że jest gotowa kontynuować dwustronne negocjacje z Libią w sprawie rozgraniczenia morskiego zgodnie z prawem międzynarodowym.

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