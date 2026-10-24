Сікорський відповів Маску на скандальні заяви щодо України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів американському мільярдеру Ілону Маску на його заяви про нібито збагачення українських еліт коштом міжнародної допомоги. Польський дипломат нагадав, що США торік припинили фінансувати Україну, а американські компанії отримують прибутки від продажу зброї, за яку платять європейські країни.

Раніше Ілон Маск заявив, що українські еліти нібито збагатилися завдяки міжнародній допомозі, тоді як звичайні громадяни України змушені воювати. Американський бізнесмен також звинуватив окремих політиків США в тому, що вони нібито більше переймаються Україною, ніж власною країною.

Крім того, Маск припустив, що частина коштів американських платників податків повертається до США через схеми відмивання грошей і використовується для фінансування політичних кампаній.

У відповідь Сікорський наголосив на ролі європейських країн у закупівлі американського озброєння для України.

«Ні, Ілоне, США припинили фінансувати Україну минулого року. Насправді компанії в США заробляють на американській зброї, за яку платимо ми, європейці», — відповів польський міністр.

Очільник польського МЗС також розкритикував Ілона Маска за втручання в політичні процеси та використання власних продуктів для політичного впливу.

«Що більше ти втручаєшся в нашу політику й використовуєш свої товари у політичних іграх, то більше шкодиш власному бренду», — наголосив Радослав Сікорський.

Тим часом демократи в Конгресі США розглядають можливість розслідування діяльності Ілона Маска. Зокрема, увагу можуть приділити його ймовірній ролі в обмеженні доступу українських військових до супутникового зв’язку Starlink.

Радослав Сікорський опублікував відповідь у соціальній мережі X.

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