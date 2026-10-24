波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基就美国亿万富翁埃隆·马斯克关于乌克兰精英阶层据称利用国际援助中饱私囊的言论作出回应。 这位波兰外交官指出，美国去年已停止向乌克兰提供资金，而美国公司却通过出售武器获利，这些武器的费用由欧洲国家承担。

此前，埃隆·马斯克曾声称，乌克兰精英阶层据称借助国际援助发家致富，而乌克兰普通民众却被迫参战。 这位美国商人还指责部分美国政客，称他们似乎比关心本国更关心乌克兰。

此外，马斯克推测，部分美国纳税人的资金通过洗钱渠道流回美国，并被用于资助政治竞选活动。

对此，西科尔斯基强调了欧洲国家在为乌克兰采购美国武器方面所发挥的作用。

“不，伊隆，美国去年就停止向乌克兰提供资金了。事实上，美国公司靠美国武器赚钱，而这些武器的费用是由我们欧洲人支付的，”这位波兰部长回应道。

这位波兰外交部长还批评了伊隆·马斯克干涉政治进程，并利用自家产品施加政治影响。

“你越是干涉我们的政治，越是将自己的产品用于政治博弈，就越会损害你自己的品牌，”拉多斯瓦夫·西科尔斯基强调道。

与此同时，美国国会中的民主党人正在考虑对埃隆·马斯克的活动展开调查。特别是，他们可能会关注他在限制乌克兰军队使用“星链”（Starlink）卫星通信方面可能扮演的角色。

拉多斯拉夫·西科尔斯基在社交媒体X上发布了回应。

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