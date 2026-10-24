Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski odpowiedział amerykańskiemu miliarderowi Elonowi Muskowi na jego oświadczenia dotyczące rzekomego wzbogacania się ukraińskich elit kosztem pomocy międzynarodowej. Polski dyplomata przypomniał, że w zeszłym roku Stany Zjednoczone wstrzymały finansowanie Ukrainy, a amerykańskie firmy czerpią zyski ze sprzedaży broni, za którą płacą kraje europejskie.

Wcześniej Elon Musk stwierdził, że ukraińskie elity rzekomo wzbogaciły się dzięki międzynarodowej pomocy, podczas gdy zwykli obywatele Ukrainy są zmuszeni do walki. Amerykański biznesmen oskarżył również niektórych polityków z USA o to, że rzekomo bardziej troszczą się o Ukrainę niż o własny kraj.

Ponadto Musk zasugerował, że część środków amerykańskich podatników wraca do USA poprzez schematy prania brudnych pieniędzy i jest wykorzystywana do finansowania kampanii politycznych.

W odpowiedzi Sikorski podkreślił rolę krajów europejskich w zakupie amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy.

„Nie, Ilonie, Stany Zjednoczone przestały finansować Ukrainę w zeszłym roku. W rzeczywistości firmy w USA zarabiają na amerykańskiej broni, za którą płacimy my, Europejczycy” – odpowiedział polski minister.

Szef polskiego MSZ skrytykował również Ilona Muska za ingerowanie w procesy polityczne i wykorzystywanie własnych produktów do wywierania wpływu politycznego.

„Im bardziej ingerujesz w naszą politykę i wykorzystujesz swoje produkty w grach politycznych, tym bardziej szkodzisz własnej marce” – podkreślił Radosław Sikorski.

Tymczasem demokraci w Kongresie USA rozważają możliwość wszczęcia dochodzenia w sprawie działalności Ilona Muska. W szczególności mogą zwrócić uwagę na jego prawdopodobną rolę w ograniczeniu dostępu ukraińskich żołnierzy do łączności satelitarnej Starlink.

Radosław Sikorski opublikował odpowiedź w serwisie społecznościowym X.

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