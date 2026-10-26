Районный суд в Серпце в Польше отменил постановление Окружной прокуратуры в Плоцке о прекращении расследования смерти 31-летнего мужчины в приходском доме в Дробине Мазовецкого воеводства. Дело передано для дальнейшего производства, сообщает Interia.

Дальнейшие направления расследования

Суд рассмотрел жалобу представителя потерпевшей стороны — члена семьи умершего. Он пришел к выводу, что собранные доказательства дают основания продолжить производство по факту возможного неумышленного причинения смерти или неоказания помощи человеку, чья жизнь или здоровье находились в непосредственной опасности.

По мнению суда, для определения дальнейшего направления расследования необходимо установить, кто приобрел, а затем передал запрещенные законом вещества, которые, по оценке суда, привели к смерти мужчины. Решение районного суда, принятое по итогам рассмотрения жалобы, обжалованию не подлежит.

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Какие действия предложил суд

Суд также указал на необходимость дополнить доказательную базу заключениями в области токсикологии и судебной медицины. Кроме того, он предложил рассмотреть допрос полицейских и прокурора, который надзирал за их действиями, об их наблюдениях относительно признаков смерти потерпевшего, которые должны были быть внесены в протокол осмотра тела.

Полиция получила сообщение о смерти мужчины в квартире тогдашнего викария в приходском доме 7 сентября 2024 года. Изначально расследование по факту неумышленного причинения смерти открыла районная прокуратура в Серпце, а затем его переняла Окружная прокуратура в Плоцке. В июле она сообщила о закрытии дела из-за отсутствия признаков преступления, в том числе в части возможного неоказания помощи.

В июне 2025 года эксперты уточнили, что смерть мужчины, связанная с сердечно-дыхательной недостаточностью, наступила вследствие отравления организма различными веществами. Их состав не раскрывался со ссылкой на интересы следствия и конфиденциальность данных о состоянии здоровья умершего. Плоцкая епархиальная курия ранее сообщала, что викарий был отстранен от должности, а затем отказался от священнического сана.

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