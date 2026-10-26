Суд у Польщі скасував закриття справи про смерть у парафіяльному будинку — Interia

Районний суд у Сєрпці в Польщі скасував постанову Окружної прокуратури в Плоцьку про закриття розслідування смерті 31-річного чоловіка в парафіяльному будинку в Дробіні Мазовецького воєводства. Справу передали для подальшого провадження, повідомляє Interia.

Напрями подальшого розслідування

Суд розглянув скаргу представника потерпілої сторони — члена родини померлого. Він дійшов висновку, що зібрані докази дають підстави продовжити провадження щодо можливого ненавмисного спричинення смерті або ненадання допомоги людині, життю чи здоров’ю якої безпосередньо загрожувала небезпека.

На думку суду, для визначення подальшого напряму розслідування необхідно встановити, хто придбав, а згодом передав заборонені законом речовини, які, за оцінкою суду, призвели до смерті чоловіка. Рішення районного суду, ухвалене за результатами розгляду скарги, не підлягає оскарженню.

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Які дії запропонував суд

Суд також вказав на потребу доповнити доказову базу висновками в галузі токсикології та судової медицини. Крім того, він запропонував розглянути допит поліцейських і прокурора, який наглядав за їхніми діями, щодо їхніх спостережень про ознаки смерті потерпілого, що мали бути внесені до протоколу огляду тіла.

Поліція отримала повідомлення про смерть чоловіка в помешканні тодішнього вікарія в парафіяльному будинку 7 вересня 2024 року. Спершу розслідування щодо ненавмисного спричинення смерті відкрила районна прокуратура в Сєрпці, а згодом його перебрала Окружна прокуратура в Плоцьку. У липні вона повідомила про закриття справи через відсутність ознак злочину, зокрема у частині можливого ненадання допомоги.

У червні 2025 року експерти уточнили, що смерть чоловіка, пов’язана із серцево-дихальною недостатністю, настала внаслідок отруєння організму різними речовинами. Їхній склад не розкривали, посилаючись на інтереси слідства та конфіденційність даних про стан здоров’я померлого. Плоцька єпархіальна курія раніше повідомляла, що вікарія усунули з посади, а згодом він зрікся священницького сану.

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