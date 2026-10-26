波兰法院撤销教区住所死亡案结案决定——Interia

波兰谢尔普茨地区法院撤销了普沃茨克地区检察院关于终止调查马佐夫舍省德罗宾一处教区住所内一名31岁男子死亡案的决定。该案已被移交继续办理，Interia报道。

后续调查方向

法院审理了受害方代表——死者的一名家庭成员——提出的申诉。法院认为，已收集的证据足以支持继续就可能的过失致人死亡或未向生命或健康面临直接危险的人提供帮助展开程序。

法院认为，为确定调查的后续方向，有必要查明是谁购买并随后转交了法律禁止的物质；法院评估认为，这些物质导致该男子死亡。地区法院在审理申诉后作出的决定不得上诉。

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法院提出了哪些行动

法院还指出，需要以毒理学和法医学领域的结论补充证据基础。此外，法院建议考虑讯问警察以及监督其行动的检察官，了解他们对受害人死亡迹象的观察情况；这些情况本应被记入尸体检查记录。

警方于2024年9月7日接到报告，称一名男子死于教区住所内时任副本堂神父的住所。最初，谢尔普茨地区检察院就过失致人死亡展开调查，随后该调查由普沃茨克地区检察院接手。7月，该检察院宣布因不存在犯罪迹象而结案，其中包括在可能未提供帮助方面。

2025年6月，专家澄清称，该男子与心肺功能不全有关的死亡是由多种物质造成的机体中毒所致。出于调查利益以及死者健康状况信息保密的考虑，这些物质的成分未被披露。普沃茨克教区教廷此前表示，该副本堂神父已被免职，随后放弃了神职。

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