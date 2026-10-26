В Великобритании министр внутренних дел Шабана Махмуд инициировала проверку, которая должна установить, были ли упущены возможности предотвратить убийство 18-летнего студента Генри Новака в Саутгемптоне. Об этом сообщает The Guardian.

Новак умер в декабре от ножевого ранения, когда возвращался домой после вечернего выхода. По данным издания, полицейские надели на него наручники, когда он истекал кровью, после того как Викрум Дигва ложно обвинил его в расистских оскорблениях. На записи с нагрудной камеры Новак неоднократно говорил, что его ударили ножом, однако один из правоохранителей ответил, что не считает, что это произошло.

Проверка обстоятельств

Проверку возглавит бывший лорд-канцлер от Консервативной партии Алекс Чок. Он должен представить предварительные выводы в течение пяти месяцев. Процесс будет сосредоточен на том, что было известно о Дигве и существовали ли возможности для вмешательства до нападения.

Также проверят опыт семьи Новака в системе уголовного правосудия и то, получила ли она надлежащую поддержку. После завершения расследования Независимого управления по контролю за деятельностью полиции относительно реакции правоохранителей проверка также рассмотрит действия этого органа и, при необходимости, полиции.

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Действия полицейских

Независимое управление по контролю за деятельностью полиции проверяет двух полицейских, которые первыми прибыли на место происшествия, на предмет возможного грубого служебного проступка. Следствие выясняет, почему они не распознали потребность Новака в неотложной медицинской помощи и почему решили арестовать его вместо оказания первой помощи.

Дигва был приговорен к пожизненному лишению свободы с минимальным сроком в 21 год. Он получил разрешение обжаловать срок наказания в Апелляционном суде 5 ноября. Его мать Киран Каур была приговорена к трем годам лишения свободы за помощь преступнику после того, как забрала нож, использованный ее сыном. В семейном доме полиция нашла этот нож и еще более 20 единиц оружия.

Семья Новака назвала начало проверки важным моментом в борьбе за справедливость. Она выразила надежду, что проверка вместе с текущими расследованиями и слушанием коронера поможет установить полную картину событий.

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