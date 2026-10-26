在英国，内政大臣沙巴娜·马哈茂德已启动一项审查，以确定是否错失了防止18岁学生亨利·诺瓦克在南安普敦遇害的机会。《卫报》报道。

诺瓦克于12月在一次夜间外出后返家时因刀伤死亡。据该报报道，在维克鲁姆·迪格瓦虚假指控他发表种族主义侮辱言论后，警察在他流血不止时给他戴上了手铐。在随身摄像机录像中，诺瓦克多次表示自己被刺伤，但其中一名执法人员回应称，他不认为此事发生过。

审查相关情况

该审查将由前保守党大法官亚历克斯·乔克领导。他应在五个月内提交初步结论。审查将重点关注当局对迪格瓦了解哪些情况，以及在袭击发生前是否存在干预机会。

审查还将核查诺瓦克家人在刑事司法系统中的经历，以及他们是否得到了适当支持。在独立警察行为办公室完成对执法部门应对措施的调查后，审查还将研究该机构的行为，以及在必要时警方的行为。

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警察的行为

独立警察行为办公室正在审查最先抵达现场的两名警察是否存在严重失职。调查正在查明，他们为何没有识别出诺瓦克需要紧急医疗救助，以及为何决定逮捕他而非提供急救。

迪格瓦被判处终身监禁，最低服刑期为21年。他获准于11月5日在上诉法院对刑期长短提出上诉。他的母亲基兰·考尔因协助罪犯被判处三年监禁，此前她拿走了儿子使用的刀具。警方在这家人的住所发现了这把刀以及另外20多件武器。

诺瓦克的家人称，启动审查是他们争取正义过程中的重要时刻。他们希望，该审查连同正在进行的调查和验尸官听证会，将有助于查明事件的全貌。

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