W Wielkiej Brytanii minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood zainicjowała przegląd, który ma ustalić, czy utracono możliwości zapobieżenia zabójstwu 18-letniego studenta Henry’ego Nowaka w Southampton. Informuje o tym The Guardian.

Nowak zmarł w grudniu wskutek rany kłutej, gdy wracał do domu po wieczornym wyjściu. Według gazety policjanci zakuli go w kajdanki, gdy krwawił, po tym jak Vikrum Dighwa fałszywie oskarżył go o rasistowskie obelgi. Na nagraniu z kamery nasobnej Nowak wielokrotnie mówił, że został ugodzony nożem, jednak jeden z funkcjonariuszy odpowiedział, że nie uważa, aby do tego doszło.

Przegląd okoliczności

Przeglądowi będzie przewodniczył były lord kanclerz z Partii Konserwatywnej Alex Chalk. Ma on przedstawić wstępne ustalenia w ciągu pięciu miesięcy. Proces skupi się na tym, co było wiadomo o Dighwie oraz czy istniały możliwości interwencji przed atakiem.

Sprawdzane będą również doświadczenia rodziny Nowaka w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz to, czy otrzymała ona odpowiednie wsparcie. Po zakończeniu dochodzenia Niezależnego Biura ds. Postępowania Policji w sprawie reakcji organów ścigania przegląd rozpatrzy także działania tego organu oraz, w razie potrzeby, policji.

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Działania policjantów

Niezależne Biuro ds. Postępowania Policji bada dwóch funkcjonariuszy, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce zdarzenia, pod kątem możliwego rażącego naruszenia obowiązków służbowych. Dochodzenie ustala, dlaczego nie rozpoznali oni potrzeby udzielenia Nowakowi pilnej pomocy medycznej oraz dlaczego postanowili go aresztować zamiast udzielić pierwszej pomocy.

Dighwa został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności z minimalnym okresem 21 lat. Otrzymał zgodę na zaskarżenie długości kary w Sądzie Apelacyjnym 5 listopada. Jego matka, Kiran Kaur, została skazana na trzy lata więzienia za pomoc sprawcy po tym, jak zabrała nóż użyty przez syna. W rodzinnym domu policja znalazła ten nóż oraz ponad 20 innych sztuk broni.

Rodzina Nowaka nazwała rozpoczęcie przeglądu ważnym momentem w walce o sprawiedliwość. Wyraziła nadzieję, że przegląd wraz z trwającymi dochodzeniami i posiedzeniem koronera pomoże ustalić pełny obraz wydarzeń.

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