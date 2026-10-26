Кипр назван среди государств Европейского союза, где фиксировались кибератаки, связанные с деятельностью России. Об этом говорится в брифинге Европейской парламентской исследовательской службы (EPRS) о гибридной войне, сообщает Cyprus Mail. В документе отмечается, что в этих странах сообщали о проникновении в правительственные сети или саботаже критической инфраструктуры.

Данные брифинга EPRS

EPRS является внутренней исследовательской службой и аналитическим подразделением Европейского парламента. В брифинге отмечается, что киберпространство все чаще используется для гибридных действий. Кибератаки могут нарушать работу критической инфраструктуры и важных сервисов, использоваться для шпионажа и информационных манипуляций, а также влиять на системы военного командования и связи.

По данным EPRS, ранее в 2026 году страны ЕС осудили злонамеренную киберактивность, связанную с Российской Федерацией — государством-агрессором. Речь шла о действиях как государственных, так и негосударственных субъектов, в том числе разведывательных служб, киберпреступных группировок, хактивистов и частных компаний.

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Атрибуция 16-му центру ФСБ

В июле 2026 года государства ЕС заявили, что продолжительные кибератаки были связаны с 16-м центром Федеральной службы безопасности России. По их утверждениям, это подразделение контролировало нескольких субъектов киберугроз, включая группировку Turla.

Среди стран, где сообщали о проникновении в государственные сети или саботаже критической инфраструктуры, помимо Кипра, названы Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Австрия, Словакия, Румыния и Финляндия. В Польше 16-й центр связывали с операциями против инфраструктуры, в том числе теплоэлектроцентралей. Во Франции, по данным EPRS, в 2025 году целью была оборонная промышленность, а в Германии — государственные учреждения.

ЕС также предусмотрел финансирование для усиления киберзащиты: €700 млн в рамках кредитного инструмента Security Action for Europe объемом €150 млрд, а также €200 млн через Европейский оборонный фонд на связанные с кибербезопасностью исследования и разработки.

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