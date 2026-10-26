Cypr znalazł się wśród państw Unii Europejskiej, w których odnotowano cyberataki powiązane z działalnością Rosji. Wynika to z briefingu Europejskiej Służby Badań Parlamentarnych (EPRS) dotyczącego wojny hybrydowej, informuje Cyprus Mail. W dokumencie wskazano, że w tych krajach zgłaszano włamania do sieci rządowych lub sabotaż infrastruktury krytycznej.

Dane z briefingu EPRS

EPRS jest wewnętrzną służbą badawczą i jednostką analityczną Parlamentu Europejskiego. W briefingu wskazano, że cyberprzestrzeń jest coraz częściej wykorzystywana do działań hybrydowych. Cyberataki mogą zakłócać funkcjonowanie infrastruktury krytycznej i ważnych usług, być wykorzystywane do szpiegostwa i manipulacji informacyjnych, a także wpływać na systemy dowodzenia i łączności wojskowej.

Według EPRS, wcześniej w 2026 roku państwa UE potępiły złośliwą aktywność cybernetyczną powiązaną z Federacją Rosyjską, państwem-agresorem. Chodziło o działania zarówno podmiotów państwowych, jak i niepaństwowych, w tym służb wywiadowczych, grup cyberprzestępczych, haktywistów i prywatnych firm.

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Atrybucja do 16. Centrum FSB

W lipcu 2026 roku państwa UE oświadczyły, że długotrwałe cyberataki były powiązane z 16. Centrum Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. Według ich twierdzeń jednostka ta kontrolowała kilka podmiotów stanowiących zagrożenie cybernetyczne, w tym grupę Turla.

Oprócz Cypru wśród krajów, w których zgłaszano włamania do sieci państwowych lub sabotaż infrastruktury krytycznej, wymieniono Francję, Niemcy, Polskę, Niderlandy, Austrię, Słowację, Rumunię i Finlandię. W Polsce 16. Centrum wiązano z operacjami przeciwko infrastrukturze, w tym elektrociepłowniom. We Francji, według EPRS, w 2025 roku celem był przemysł obronny, a w Niemczech — instytucje państwowe.

UE przewidziała również finansowanie na wzmocnienie cyberobrony: 700 mln euro w ramach wartego 150 mld euro instrumentu pożyczkowego Security Action for Europe, a także 200 mln euro za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Obronnego na badania i rozwój związane z cyberbezpieczeństwem.

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