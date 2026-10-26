塞浦路斯被列入记录到与俄罗斯活动有关网络攻击的欧盟国家之中。欧洲议会研究服务处（EPRS）在一份关于混合战争的简报中提及此事，Cyprus Mail报道。该文件指出，这些国家曾报告政府网络遭入侵或关键基础设施遭破坏。

EPRS简报数据

EPRS是欧洲议会的内部研究服务机构和分析部门。简报指出，网络空间正日益被用于混合行动。网络攻击可能扰乱关键基础设施和重要服务的运行，被用于间谍活动和信息操纵，还可能影响军事指挥和通信系统。

根据EPRS的数据，2026年早些时候，欧盟国家谴责了与俄罗斯联邦这一侵略国有关的恶意网络活动。这涉及国家和非国家行为体的行动，包括情报机构、网络犯罪团伙、黑客行动主义者和私营公司。

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归因于俄联邦安全局第16中心

2026年7月，欧盟国家表示，持续的网络攻击与俄罗斯联邦安全局第16中心有关。根据其说法，该部门控制了多个网络威胁行为体，包括Turla组织。

除塞浦路斯外，被列为曾报告政府网络遭入侵或关键基础设施遭破坏的国家还有法国、德国、波兰、荷兰、奥地利、斯洛伐克、罗马尼亚和芬兰。在波兰，第16中心被关联到针对基础设施的行动，其中包括热电联产厂。根据EPRS的数据，法国在2025年的目标是国防工业，而德国的目标则是政府机构。

欧盟还为加强网络防御提供了资金：在总额1500亿欧元的“欧洲安全行动”贷款工具框架下提供7亿欧元，并通过欧洲防务基金提供2亿欧元，用于与网络相关的研究和开发。

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