Мэр французского Орлеана Серж Груар объявил комендантский час для детей младше 15 лет в преддверии съезда ультраправой партии «Национальное объединение». Ограничения будут действовать на всей территории муниципалитета в субботу и воскресенье с 21:00 до 6:00 по местному времени, сообщает Anadolu Agency.

Цель ограничений

По словам мэра, превентивная мера призвана предотвратить нарушения общественного порядка, снизить риск беспорядков и обеспечить безопасность во время запланированных собраний в городе.

Ожидается, что тысячи людей соберутся в Орлеане на протест против съезда «Национального объединения». Мероприятие проходит в преддверии президентских выборов, запланированных на следующий год.

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В городе также ожидается контрпротест. Меры безопасности усилены на фоне опасений после беспорядков в минувшие выходные.

Изъятые предметы

В пятницу вечером полиция провела операцию на пункте сбора платы за проезд в Орлеане. По сообщениям, правоохранители изъяли шары для петанка, макет винтовки, хоккейную клюшку и нож.

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