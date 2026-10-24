В Германии 21-летнего гражданина страны взяли под стражу после его экстрадиции в страну. Следственный судья Федерального суда в Карлсруэ постановил привести в исполнение ордер на арест, сообщает Der Spiegel со ссылкой на подтверждение представительницы Федеральной прокуратуры агентству dpa. По данным издания, мужчину экстрадировали в Германию в пятницу.

Поездка через Эфиопию

По версии Федеральной прокуратуры, в январе 2025 года подозреваемый отправился из Берлина в Эфиопию. Он якобы планировал попасть в Сомали, присоединиться там к террористической группировке «Исламское государство» и пройти подготовку как боевик.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

До Сомали мужчина не добрался. Вместо этого, как утверждает прокуратура, он поехал в Пакистан, чтобы присоединиться к «Исламскому государству» там. В феврале 2025 года его задержали в Пакистане.

В чем подозревают мужчину

Федеральная прокуратура Германии подозревает 21-летнего мужчину в попытке членства в террористической организации за рубежом, а также в подготовке тяжкого насильственного преступления, создающего угрозу государству. Согласно немецкому законодательству, такой состав преступления может включать выезд из Германии для участия в деятельности террористической организации за рубежом или прохождения подготовки в ней.

Читай нас в