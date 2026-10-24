W Niemczech 21-letni obywatel tego kraju został aresztowany po ekstradycji do kraju. Sędzia śledczy Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe zarządził wykonanie nakazu aresztowania, informuje Der Spiegel, powołując się na potwierdzenie rzeczniczki Federalnej Prokuratury Generalnej dla agencji dpa. Według publikacji mężczyzna został w piątek ekstradowany do Niemiec.

Podróż przez Etiopię

Według Federalnej Prokuratury Generalnej w styczniu 2025 roku podejrzany wyruszył z Berlina do Etiopii. Miał rzekomo planować dotarcie do Somalii, dołączenie tam do organizacji terrorystycznej „Państwo Islamskie” oraz odbycie szkolenia bojowego.

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Mężczyzna nie dotarł do Somalii. Zamiast tego, jak twierdzi prokuratura, udał się do Pakistanu, aby dołączyć tam do „Państwa Islamskiego”. W lutym 2025 roku został zatrzymany w Pakistanie.

O co jest podejrzewany mężczyzna

Federalna Prokuratura Generalna Niemiec podejrzewa 21-letniego mężczyznę o próbę członkostwa w organizacji terrorystycznej za granicą, a także o przygotowanie poważnego przestępstwa z użyciem przemocy, zagrażającego państwu. Zgodnie z niemieckim prawem taki czyn może obejmować wyjazd z Niemiec w celu udziału w działalności organizacji terrorystycznej za granicą lub odbycia w niej szkolenia.

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